Verona-Sassuolo oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Hellas Verona-Sassuolo, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di mister Roberto De Zerbi, attualmente al terzo posto, con una vittoria potrebbero scavalcare la Juventus, scesa in campo ieri. Reduci da un ottimo inizio di stagione, gli scaligeri vogliono dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fin qui, in modo da rimanere nelle zone sicure della classifica. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Hellas, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di mister Roberto De Zerbi, attualmente al terzo posto, con una vittoria potrebbero scavalcare la Juventus, scesa in campo ieri. Reduci da un ottimo inizio di stagione, gli scaligeri vogliono dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fin qui, in modo da rimanere nelle zone sicure della classifica. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport 253, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

ansacalciosport : Diretta Serie A: Roma Parma. Si giocano alle 15 di domenica anche Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo e Verona-Sassu… - cardsandstats : Verona vs Sassuolo at 14:00: Player: Caputo F. To Score at any time. - peraltamaxi10 : #SerieA fecha 8 | Dom 22 nov 08:30 Fiorentina vs. Benevento 11:00 Inter vs. Torino 11:00 Roma vs. Parma 11:00 S… - Footballghana3 : Ghanaian sensation Brian Oddei included in Sassuolo's team to face Hellas Verona in Serie A - interworldwide_ : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @ItaFootPod @CalcioConPod @TheCalcioGuys @6ixSideCalcio @ScudettoPod… -