Verona-Sassuolo, le probabili formazioni: chance per Raspadori (Di domenica 22 novembre 2020) Il Sassuolo, orfano di Caputo, è ospite dell’Hellas Verona di Juric. De Zerbi ritrova Djuricic, scaligeri senza Lazovic: le probabili formazioni Pomeriggio di buon calcio al “Bentegodi” con il Sassuolo ospite del Verona di Juric. Gli emiliani hanno sempre conquistato un risultato utile negli ultimi tre incontri con gli scaligeri. De Zerbi cercherà di ripetersi senza poter contare su Caputo, ancora fuori per un problema agli adduttori. chance dal primo minuto per Raspadori che ha ben figurato nelle partite con l’Italia U21. Il tecnico ritrova Djuricic, che potrà schierare sulla trequarti per ridare luce alle spalle della punta. Ballottaggio tra Ayhan e Muldur per il ruolo di terzino destro, verso la conferma di Lopez di fianco a Locatelli. Assenza ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) Il, orfano di Caputo, è ospite dell’Hellasdi Juric. De Zerbi ritrova Djuricic, scaligeri senza Lazovic: lePomeriggio di buon calcio al “Bentegodi” con ilospite deldi Juric. Gli emiliani hanno sempre conquistato un risultato utile negli ultimi tre incontri con gli scaligeri. De Zerbi cercherà di ripetersi senza poter contare su Caputo, ancora fuori per un problema agli adduttori.dal primo minuto perche ha ben figurato nelle partite con l’Italia U21. Il tecnico ritrova Djuricic, che potrà schierare sulla trequarti per ridare luce alle spalle della punta. Ballottaggio tra Ayhan e Muldur per il ruolo di terzino destro, verso la conferma di Lopez di fianco a Locatelli. Assenza ...

zazoomblog : Hellas Verona Sassuolo probabili formazioni - Conferma per Lopez spazio a Raspadori - #Hellas #Verona #Sassuolo… - Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Molto difficile, ma bella Verona-Sassuolo 1 Samp- Bologna x Leeds -Arsenal gol Liverpool-Leicester x2 Lille -Lorient 1 Al… - CanaleSassuolo : Hellas Verona-Sassuolo: prima convocazione in Serie A per Gioele Zacchi! - MondoPrimavera : ?Ci sarà anche il giovane Lorenzo #Bertini per la sfida contro il #Sassuolo?? - Calciodiretta24 : Serie A, Hellas Verona-Sassuolo: le formazioni ufficiali del match dalle 14 -