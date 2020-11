Verona-Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di domenica 22 novembre 2020) Ecco le scelte definitive di Juric e De Zerbi per Verona-Sassuolo, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2020-21: HELLAS Verona (4-2-3-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani, Dimarco; Barak, Ilic; Tameze, Zaccagni, Di Carmine, Kalinic. All. JuricSassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi Foto: Twitter ufficiale Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Ecco le scelte definitive di Juric e De Zerbi per, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2020-21: HELLAS(4-2-3-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani, Dimarco; Barak, Ilic; Tameze, Zaccagni, Di Carmine, Kalinic. All. Juric(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

