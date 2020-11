Verona-Sassuolo | gol pazzesco di Boga col tiro a giro | ospiti avanti VIDEO

(Di domenica 22 novembre 2020)in vantaggio adi fatto alla prima occasione a disposizione. Sulla corsia mancina Jeremiecontrolla palla e punta l’area, per poi calciare all’improvviso adallo spigolo centrando la porta con Silvestri che non può nulla. 0-1 firmato dall’esterno francese al primo gol stagionale anche a causa del coronavirus che lo ha costretto a un lungo stop. In alto ildel gol di. SportFace.

RealMarco94 : @rizzia0 eh se la portano a casa si visto le difficoltà dei primi 45', il verona ha colpito due pali e sta annullan… - futbolentucasa : #calcio #serieA MT Verona 0-1 Sassuolo, Inter 0-1 Torino, Sampdoria 1-1 Bolonia, Roma 3-0 Parma - Giallo585 : @RealMarco94 Si infatti, il Sassuolo sta facendo una fatica immane nelle scalate, ci sta capendo poco. Sec me si as… - Djfreezylee01 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT Scores: Verona 0-1 Sassuolo Inter 0-1 Torino Roma 3-0 Parma Sampdoria 1-1 Bologna #SSFootball - SSFazah : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT Scores: Verona 0-1 Sassuolo Inter 0-1 Torino Roma 3-0 Parma Sampdoria 1-1 Bologna #SSFootball -

Tegola per il Verona nel corso del primo tempo del match contro il Sassuolo. Juric rinuncia al 38' a Nikola Kalinic, fermato da un infortunio muscolare. L'attaccante croato avverte una fitta alla gamb ...