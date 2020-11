Valeri è scarso | ma l’Aia oramai è una Serie TV senza colpi di scena

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 novembre 2020) Minuto 75 Kessie dà una manata a Petagna e viene ammonito. Ibra una gomitata in pieno volto a KK…Nemmeno un check.a prescindere dalla malafede maè unaTVdi, manco ve lo ricordo lo sgambetto di Donnarumma a Kaidou… Temere questo Milan eccessivamente ad inizio partita non me lo spiego. E vedere questo Milan al primo posto manco me lo spiego. Ma non mi spiego nemmeno Le Metamorfosi di Fabìan e Lorenzo…dalle Imprese di Ercole ad Icaro… Da che dipende? La melina con Meret è sfiancante più di una puntata in loop del meglio di Marzullo in combo con Ballando con la stelle tutto sommato il primo tempo poteva serenamente finire due a uno per noi…Poi Ibra è rimasto in campo…Due palle due goal. Stop Più ...