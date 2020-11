Vagnati | ' Belotti per sempre al Torino'

sportli26181512 : Vagnati: «Belotti per sempre al Toro»: Il dt dei granata a Dazn ha annunciato che la società vuole trattenere il Ga… - sportli26181512 : Torino, Vagnati: 'Il futuro di Belotti? Può restare anche a fine carriera': Davide Vagnati, ds del Torino, parla a.… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Vagnati su Belotti: 'Può chiudere la carriera qui, e rimanere anche dopo' - FcInterNewsit : Vagnati: 'Belotti? Può rimanere al Torino anche dopo che ha finito di giocare' - fcin1908it : Torino, Vagnati: 'Belotti? Vogliamo resti anche quando smetterà di giocare' - -

Ultime Notizie dalla rete : Vagnati Belotti

Il direttore sportivo del Torino Vagnati prima di Inter-Toro: "Dopo averlo conosciuto spero rimanga in granata: certe persone vanno tenute strette" ...Il dt dei granata a Dazn ha annunciato che la società vuole trattenere il Gallo anche quando avrà smesso di giocare: per lui, ko nel riscaldamento e in panchina, si profila un ruolo da dirigente.