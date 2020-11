Vaccino Pfizer contro il Coronavirus, negli Usa si punta a iniziare l'11 dicembre (Di domenica 22 novembre 2020) negli Stati Uniti le prime vaccinazioni contro il Covid-19 potrebbero essere effettuate già il prossimo 11 dicembre . Lo ha dichiarato alla Cnn Moncef Slaoui, il direttore di Operation Warp Speed, il... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 novembre 2020)Stati Uniti le prime vaccinazioniil Covid-19 potrebbero essere effettuate già il prossimo 11. Lo ha dichiarato alla Cnn Moncef Slaoui, il direttore di Operation Warp Speed, il...

