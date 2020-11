Vaccino Covid, Silvestri: «Nessun azzardo, sarà sicuro ed efficace» (Di lunedì 23 novembre 2020) L’immunologo che lavora all’Emory University smonta i pregiudizi sui «candidati» in dirittura d’arrivo: «È stato fatto uno sforzo mai visto nella storia della scienza» Leggi su corriere (Di lunedì 23 novembre 2020) L’immunologo che lavora all’Emory University smonta i pregiudizi sui «candidati» in dirittura d’arrivo: «È stato fatto uno sforzo mai visto nella storia della scienza»

matteorenzi : Per distribuire il vaccino ci vuole l’esercito, non Arcuri #Renzi #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - Corriere : Covid, Pfizer sta preparando una versione in polvere del suo vaccino - Stocca64 : RT @Stelio_Bonsegna: @Stocca64 Meglio isolati, che vaccinati contro il Covid. Rischiamo di creare una generazione di mostri. Un vero vaccin… - enricomarr1 : @BobMinne @marattin Quindi un paio d'annetti, certo, non sia mai il vaccino dia qualche effetto indesiderato a una… -