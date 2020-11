Vaccino Covid, Pfizer lavora a una “nuova versione” (Di domenica 22 novembre 2020) Meno di due settimane fa la notizia del superamento della fase 3 del Vaccino a firma Pfizer. Una rinnovata speranza nella lotta al Covid, ma gli americani lavorano a una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 22 novembre 2020) Meno di due settimane fa la notizia del superamento della fase 3 dela firma. Una rinnovata speranza nella lotta al, ma gli americanino a una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - Adnkronos : #VaccinoCovid, Renzi: 'Farei volontario per testarlo' - SilvanoSalviato : RT @StartMagNews: Questo fine 2020 sta diventando la Stalingrado del business farmaceutico e non solo. Il Cameo di @editoreruggeri sul #vac… - gregomanni : RT @marcobreso: Il vaccino è vicino! Sono stato a Puurs, dove c’è l’unico stabilimento europeo della Pfizer in cui viene prodotto e confez… -