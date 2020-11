Vaccino Covid-19: Commissione Ue assicura almeno 1,2 miliardi di dosi (Di domenica 22 novembre 2020) Finora abbiamo assicurato almeno 1,2 miliardi di dosi di vaccini promettenti per gli europei e il mondo. Verranno dispiegati rapidamente una volta che l'autorizzazione confermerà i risultati positivi, assicura l'esecutivo comunitario Leggi su firenzepost (Di domenica 22 novembre 2020) Finora abbiamoto1,2didi vaccini promettenti per gli europei e il mondo. Verranno dispiegati rapidamente una volta che l'autorizzazione confermerà i risultati positivi,l'esecutivo comunitario

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - Adnkronos : #VaccinoCovid, Renzi: 'Farei volontario per testarlo' - lore526 : RT @Corriere: Possiamo fidarci dei primi vaccini? Tutte le garanzie sui test - DakotaZoe1 : Covid, la scienziata che isolò il coronavirus: «Il vaccino da solo non basterà a far sparire il virus» -