Vaccino anti Covid, parla la scienziata che ha isolato il virus: “Non basterà” (Di domenica 22 novembre 2020) Maria Rosaria Capobianchi, la virologa che isolò il Sars-Cov2 ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Vaccino: da solo non servirà. Il messaggio delle Istituzioni, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, è sempre il medesimo. Massima prudenza e rispetto delle norme di prevenzione in attesa del Vaccino che dovrebbe rappresentare il punto di svolta per uscire definitivamente L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Maria Rosaria Capobianchi, la virologa che isolò il Sars-Cov2 ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al: da solo non servirà. Il messaggio delle Istituzioni, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, è sempre il medesimo. Massima prudenza e rispetto delle norme di prevenzione in attesa delche dovrebbe rappresentare il punto di svolta per uscire definitivamente L'articolo proviene da YesLife.it.

ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - Open_gol : Galli su Crisanti: «Se lo conosco un po’ penso viva la mia stessa insofferenza per i pochi dati pubblicati» - fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - idea3online : La proposta shock del senatore Faraone: il passaporto sanitario integrato al vaccino anti-Covid: senza il quale non… - maelmale : RT @MinervaMcGrani1: Quest’uomo mi ha sempre fatto una gran pena...sta molto male e si vede. Ciò che ha scritto è di una gravità assoluta,… -