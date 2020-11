Vaccino anti-Covid, Magrini (Aifa): 'Obbligo solo in casi estremi' (Di domenica 22 novembre 2020) 'L'obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservato solo in casi estremi come al personale sanitario e al personale delle Rsa'. Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) 'L'obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservatoincome al personale sanitario e al personale delle Rsa'. Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, ...

ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - Open_gol : Galli su Crisanti: «Se lo conosco un po’ penso viva la mia stessa insofferenza per i pochi dati pubblicati» - fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - zazoomblog : Vaccino anti-Covid il direttore dell’Aifa apre all’obbligo «per personale sanitario e delle Rsa» - #Vaccino #anti-C… - Mariann46409026 : RT @francescatotolo: Perché i ministri del governo #Conte non danno il buon esempio? Dovrebbero essere loro i primi a farsi inoculare il #v… -