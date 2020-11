Vaccino anti-Covid, il direttore dell’Aifa apre all’obbligo «per personale sanitario e delle Rsa» (Di domenica 22 novembre 2020) Il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, apre all’obbligatorietà del Vaccino anti-Covid «per il personale sanitario e delle Rsa». Magrini ha precisato che «l’obbligatorietà è un meccanismo delicato, deve essere usato con cautela perché occorre stimolare la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate», ma vi si potrebbe fare ricorso «in casi estremi», ha detto intervenendo all’incontro ‘Un Vaccino per tutti’ promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara. Dopo avere spiegato in un’intervista al Quotidiano Nazionale che «nessuno sarà costretto», il direttore dell’Aifa ha dunque chiarito che per determinate categorie potrebbe essere previsto ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) Ildell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini,all’obbligatorietà del«per ilRsa». Magrini ha precisato che «l’obbligatorietà è un meccanismo delicato, deve essere usato con cautela perché occorre stimolare la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate», ma vi si potrebbe fare ricorso «in casi estremi», ha detto intervenendo all’incontro ‘Unper tutti’ promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara. Dopo avere spiegato in un’intervista al Quotidiano Nazionale che «nessuno sarà costretto», ilha dunque chiarito che per determinate categorie potrebbe essere previsto ...

ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - Open_gol : Galli su Crisanti: «Se lo conosco un po’ penso viva la mia stessa insofferenza per i pochi dati pubblicati» - fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - emidiogubbiotti : RT @HuffPostItalia: Pfizer sta preparando una versione in polvere del suo vaccino anti-Covid - kalyaMail : RT @francescatotolo: Perché i ministri del governo #Conte non danno il buon esempio? Dovrebbero essere loro i primi a farsi inoculare il #v… -