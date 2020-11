Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunci senza vedere i dati” (Di domenica 22 novembre 2020) “Vaccino anti-covid? La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata molto travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sul Vaccino attraverso i media e non dati concreti. Siamo tutti un po’ indispettiti dalla politica degli annunci. Continuiamo a vedere annunci e continuiamo a non vedere dati. E continuiamo anche a vedere una gara a chi ha il Vaccino migliore. Se questa fosse una gara nei fatti e nei numeri e non solo negli annunci, sarebbe una bellissima cosa”. Così, a Rtl 102.5, Massimo Galli, primario del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “? La posizione di Cris, che ha tutta la mia stima, è statatravisata. Era seccato di continuare asulattraverso i media e non dati concreti.un po’ indispettiti dalla politica degli. Continuiamo ae continuiamo a nondati. E continuiamo anche aunaa chi ha ilmigliore. Sefosse unanei fatti e nei numeri e non solo negli, sarebbe una bellissima cosa”. Così, a Rtl 102.5, Massimo, primario del ...

