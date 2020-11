Uomo di 56 anni accoltella moglie e suocera nell’appartamento a Milano. Tenta il suicidio, poi chiama il 118. Gravissime le due donne (Di domenica 22 novembre 2020) Ha inferto più di 20 coltellate alla suocera, per poi accanirsi contro la moglie, ferendole entrambe gravemente al torace e all’addome. L’Uomo, 66 anni, poi ha cercato di suicidarsi, procurandosi ferite leggere. È stato lo stesso Uomo a chiamare il 118, che a sua volta ha avvisato le forze dell’ordine. È successo poco dopo le 6 di questa mattina in un appartamento di via Lambruschini, zona Bovisa di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Magenta e del Radiomobile di Milano. L’Uomo ha riferito di aver ferito anche il gatto domestico, che è stato recuperato dai militari e affidato ad Ats servizio veterinario. L’animale ha riportato delle ferite lievi. Le due donne, di 62 e 90 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Ha inferto più di 20 coltellate alla, per poi accanirsi contro la, ferendole entrambe gravemente al torace e all’addome. L’, 66, poi ha cercato di suicidarsi, procurandosi ferite leggere. È stato lo stessore il 118, che a sua volta ha avvisato le forze dell’ordine. È successo poco dopo le 6 di questa mattina in un appartamento di via Lambruschini, zona Bovisa di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Magenta e del Radiomobile di. L’ha riferito di aver ferito anche il gatto domestico, che è stato recuperato dai militari e affidato ad Ats servizio veterinario. L’animale ha riportato delle ferite lievi. Le due, di 62 e 90 ...

Da Uomo senza Meta, l'ultimo spettacolo con cui era in scena a Roma prima della chiusura dei teatri, ai lavori televisivi e cinematografici degli ultimi anni, fino ai progetti futuri. Primo piano sull ...

Picchiato e derubato per presunto debito, arrestata coppia

È stato picchiato a casa sua per un presunto debito di 50mila euro. Ad aggredire un uomo di 35 anni di Beinasco, nel torinese, una coppia di Torino, un 35enne e una 25enne arrestati dai carabinieri pe ...

