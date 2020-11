Uomini e Donne, Gemma senza freni: il balletto sexy e il bacio appassionato (Di domenica 22 novembre 2020) A breve a Uomini e Donne vedremo Gemma Galgani come non l’abbiamo mai vista: le prime anticipazioni riguardanti le ultime puntate registrate del programma di Maria De Flippi, infatti, mostrano la dama torinese sexy e sfacciata, che letteralmente salta addosso alla sua ultima “preda”. Stiamo parlando del cinquantenne Maurizio. Con quest’ultimo, la Galgani ha avuto un incontro in settimana e lo ha baciato, prendendo lei l’iniziativa. L’uomo usciva anche con Valentina, la quale però ha deciso di interrompere la conoscenza visto che le fa schifo uscire con un uomo che bacia una donna dell’età di sua madre subito dopo aver baciato anche lei durante una serata insieme. Non solo, perché andando avanti si scopre che Gemma ha anche fatto un balletto sexy per Maurizio, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 22 novembre 2020) A breve avedremoGalgani come non l’abbiamo mai vista: le prime anticipazioni riguardanti le ultime puntate registrate del programma di Maria De Flippi, infatti, mostrano la dama torinesee sfacciata, che letteralmente salta addosso alla sua ultima “preda”. Stiamo parlando del cinquantenne Maurizio. Con quest’ultimo, la Galgani ha avuto un incontro in settimana e lo ha baciato, prendendo lei l’iniziativa. L’uomo usciva anche con Valentina, la quale però ha deciso di interrompere la conoscenza visto che le fa schifo uscire con un uomo che bacia una donna dell’età di sua madre subito dopo aver baciato anche lei durante una serata insieme. Non solo, perché andando avanti si scopre cheha anche fatto unper Maurizio, ...

