Uomini e Donne | Aurora Tropea oggi in studio la vediamo così | ma ecco la foto di qualche anno fa prima di arrivare nel trono over

Aurora Tropea è certamente una delle maggiori protagoniste del dating show Uomini e Donne, nella versione del trono over. La sua partecipazione ha avuto il suo picco di successo grazie ai continui scontri e battibecchi con l'opinionista Gianni Sperti, in quanto quest'ultimo non crede che Aurora sia all'interno del programma per trovare l'anima gemella, ma solamente per avere notorietà. Grazie alla sua tenacia però, ha dimostrato di non farsi calpestare da nessuno, ha sempre espresso il suo parere con forza spesso attirando le antipatie. Insomma di certo nel programma non è mai passata inosservata. Nonostante Aurora sia all'interno del programma da molto tempo, non è ancora riuscita a trovare l'anima gemella, anche se nel corso degli anni ha avuto ...

