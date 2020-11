Una Vita, anticipazioni: Felipe e Mauro investigano sulla scomparsa di Marcia (Di domenica 22 novembre 2020) Felipe e Mauro - Una Vita L’improvvisa sparizione di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) genererà diverse perplessità tra gli abitanti di Acacias. Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non vorrà arrendersi al fatto che la sua ragazza possa essere fuggita di sua spontanea volontà e potrà contare sulla vicinanza dell’amico Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per capire che cosa può esserle successo davvero. Tuttavia, l’avvocato continuerà ad ignorare il coinvolgimento delle perfide Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nel rapimento. Ecco le anticipazioni. Una Vita: anticipazioni domenica 22 novembre 2020 Mentre tutti i vicini si ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020)- UnaL’improvvisa sparizione diSampaio (Trisha Fernandez) genererà diverse perplessità tra gli abitanti di Acacias. Nelle prossime puntate di UnaAlvarez Hermoso (Marc Parejo) non vorrà arrendersi al fatto che la sua ragazza possa essere fuggita di sua spontanea volontà e potrà contarevicinanza dell’amicoSan Emeterio (Gonzalo Trujillo) per capire che cosa può esserle successo davvero. Tuttavia, l’avvocato continuerà ad ignorare il coinvolgimento delle perfide Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nel rapimento. Ecco le. Unadomenica 22 novembre 2020 Mentre tutti i vicini si ...

