Ulisse Lendaro – Chi è il marito di Anna Valle

Leggi su giornal

(Di domenica 22 novembre 2020)è ildi, popolare attrice italiana ed ex Miss Italia. L’abbiamo conosciuta ne La Compagnia del Cigno nei panni di Irene e in Sorelle come Chiara: due personaggi del tutto diversi. Stiamo inoltre per rivederla in tv grazie alla nuova fiction Vite in fuga.fa parte in qualche modo del mondo dello spettacolo. Non recita ma è regista e produttore: i due hanno avuto modo di lavorare insieme già nel 2007, in occasione del film MissTake. Il loro primo incontro però è legato al mondo del teatro., ildie lahanno capito subito di essere fatti ...