Udinese | le parole del mister alla vigilia della gara con il Genoa

Leggi su udine20

(Di domenica 22 novembre 2020) Il tecnico Luca Gotti ha parlato ai microfoni diTVdell’incontro casalingo con ildomenica 22 alle ore 18. Di seguito le sue dichiarazioni. Come è stato preparato l’incontro di domani in questo periodo di sosta?Quasi ogni volta ci troviamo a dire che la partita che stiamo per affrontare è di articolare importanza. Di sicuro questa volta si affrontano due squadre che sono in ritardo in classifica e che hanno bisogno di punti. Il periodo di pausa è arrivato prima di un ciclo di 15 partite in 60 giorni, nonostante una breve sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio. Un calendario così serrato lasciava quindi queste due settimane come ultima possibilità per aumentare i carichi di lavoro, non solo dal punto di vista fisico ma anche tecnico tattico. Abbiamo lavorato tanto.Come ha ritrovato i ...