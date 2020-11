Udinese-Genoa oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di Udinese-Genoa, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Si affrontano rispettivamente la diciottesima e la diciannovesima squadra in classifica. Entrambe vanno a caccia di punti importanti per uscire dalla zona pericolosa della classifica, in cui c’è anche il Crotone ultimo. L’incontro, previsto oggi domenica 22 novembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Si affrontano rispettivamente la diciottesima e la diciannovesima squadra in classifica. Entrambe vanno a caccia di punti importanti per uscire dalla zona pericolosa della classifica, in cui c’è anche il Crotone ultimo. L’incontro, previstodomenica 22 novembre alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

BabboleoNews : Oggi #SerieA in campo dopo gli anticipi di ieri, dove lo #Spezia ha pareggiato 0-0 con l'Atalanta. Alle 15 la #Samp… - peraltamaxi10 : #SerieA fecha 8 | Dom 22 nov 08:30 Fiorentina vs. Benevento 11:00 Inter vs. Torino 11:00 Roma vs. Parma 11:00 S… - messveneto : Udinese, tattica e fisico. Gotti è sicuro: «Siamo pronti»: «Il Genoa? Abbiamo preparato certi accorgimenti». «In qu… - Febbiannera1896 : Match day ?? Riprende la Serie A e l'Udinese deve subito affrontare il Genoa in una sfida salvezza. Per Gotti e i s… - FT_Total : ITALIA ????. #SerieA 12:30 Fiorentina - Benevento 15:00 Inter - Torino Roma - Parma Sampdoria - Bologna Verona - Sa… -