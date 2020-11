Udinese-Genoa | Gotti | “De Paul decisivo | avanti senza paura”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) “Potevamo avere qualche punto in più in classifica, abbiamo pagato carissimo gli errori. Adesso proviamo a guadagnarci il meglio passo dopo passo. Stiamo provando a proporre gioco e quella di oggi è stata una classica partita sporca di Serie A. C’è stato equilibrio e il gol di Deha indirizzato la partita. Nel finale non siamo stati bravi a gestire la partita”. Queste le dichiarazioni di Luca, dopo la vittoria della suaper 1-0 sulalla Dacia Arena. Decisiva una giocata individuale al 34’ di De: “Rodrigo è un giocatore forte, la sua benzina è nella testa”, ha spiegato il tecnico friulano ai microfoni di Sky Sport prima di soffermarsi sulla rosa a disposizione: “Sono soddisfatto dei miei giocatori, non ho mai pensato al mercato. Dobbiamo pensare a recuperare tutti”. Poi sul ...