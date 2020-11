Udinese | De Paul | “Abbiamo raddrizzato il campionato Importante non subire gol”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 22 novembre 2020) Una sua rete ha deciso il match salvezza contro il Genoa. Rodrigo Detrascina l'a modo suo, segnando gol pesantissimi. Il fantasista dei bianconeri ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Sono arrivato giovedì dopo le Nazionali, oggi per noi era la partita per reindirizzare il nostroe sono molto contento. Mi alleno per aiutare la squadra, lavoro su quello. Sono in un buon momento e spero che questa vittoria possa aiutarci ancora di più. Quando ti segnano all’ultimo dopo una partita così fa male, per fortuna per una volta gli episodi hanno girato a nostro favore e sono contento. Io ho detto alla squadra che dovevamo partire dal prendere zero gol. Se riusciamo a mantenere la porta inviolata sicuramente i gol poi arriveranno. Tanti gol segnati al Genoa? È una casualità, spero di segnare anche ad ...