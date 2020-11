Trump: voto può essere ancora ribaltato (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - "Perché Joe Biden sta formando rapidamente" la sua amministrazione "quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - "Perché Joe Biden sta formando rapidamente" la sua amministrazione "quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a ...

Agenzia_Ansa : #Usa2020, #Trump: abbastanza voti illegali da ribaltare l'esito - Capezzone : Leggere e conservare @jimmomo su @atlanticomag: in generale su voto postale e ricorsi di Trump e in particolare sul… - Corriere : Trump e la vittoria di Biden: «Non concedo nulla. È stato un voto truccato». E Twitter lo “censura” - enrico_farda : RT @Miti_Vigliero: Pennsylvania, no a causa Trump su voto Schiaffo al presidente, voleva bloccare certificazione elezioni- Ultima Ora - AN… - bartolozzic : RT @Alessan32267656: Il voto della cattolica #AmyConeyBarrett è determinante per l'esecuzione della condanna a morte. È la prova che le pol… -