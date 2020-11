Trump pensa al 2024? Il punto di Gramaglia (Di domenica 22 novembre 2020) Un giudice federale della Pennsylvania ha respinto l’azione legale della campagna di Donald Trump per sospendere la certificazione del voto nello Stato. Ma la campagna del magnate preannuncia l’intenzione di fare appello: una tappa sul percorso che potrebbe condurre alla Corte suprema, prima dello Stato, poi dell’Unione. Per Trump è l’ennesima sconfitta in sede giudiziaria, senza nessun successo, da quando Joe Biden ha vinto le elezioni con circa 6 milioni di voti popolari più di lui. Eppure il magnate s’interroga su Twitter: “Perché Biden sta rapidamente formando” il suo team?, “quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali” che basterebbero a rovesciare “il risultato in almeno quattro Stati” e, quindi, l’esito delle elezioni. Trump auspica che “legislatori e giudici abbiano il coraggio di fare quel ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) Un giudice federale della Pennsylvania ha respinto l’azione legale della campagna di Donaldper sospendere la certificazione del voto nello Stato. Ma la campagna del magnate preannuncia l’intenzione di fare appello: una tappa sul percorso che potrebbe condurre alla Corte suprema, prima dello Stato, poi dell’Unione. Perè l’ennesima sconfitta in sede giudiziaria, senza nessun successo, da quando Joe Biden ha vinto le elezioni con circa 6 milioni di voti popolari più di lui. Eppure il magnate s’interroga su Twitter: “Perché Biden sta rapidamente formando” il suo team?, “quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali” che basterebbero a rovesciare “il risultato in almeno quattro Stati” e, quindi, l’esito delle elezioni.auspica che “legislatori e giudici abbiano il coraggio di fare quel ...

