Troppi medici in isolamento | cardiochirurgia costretta a chiudere

A causa dei Troppi medici malati di covid, l'ospedale San Camillo di Roma chiude il reparto di cardiologia.

Ultime Notizie dalla rete : Troppi medici Covid, sciopero tra i medici: “Troppi morti e contagi, ci stanno massacrando” La Stampa Zanardi (Pd): “Troppa confusione nelle scelte della Regione Lombardia”

(red.) "Il flash mob di venerdì pomeriggio sulla scalinata degli Spedali Civili da parte di medici e operatori sanitari è l’ennesima conferma di come la ...

Il prof. Fedele: «Ai medici di famiglia gli strumenti di telemonitoraggio, solo così gli ospedali torneranno a respirare»

Ospedali super affollati, pazienti in attesa per ore sulle barelle, poltrone che si trasformano in letti... l'emergenza sanitaria ci ripropone, ogni giorno, queste scene. Ma c'è ...

