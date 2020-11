‘Trono over’, Michele Dentice confessa: “Il mio scopo non è far innamorare le donne ma…”. Poi svela cosa pensa davvero di Roberta Di Padua (Di domenica 22 novembre 2020) Sembrerebbe essersi definitivamente conclusa la travagliata storia che ha coinvolto per diverse settimane i due protagonisti del Trono Over di Uomini e donne Michele Dentice e Roberta Di Padua: Michele, infatti, sebbene abbia dichiarato di essere ancora affascinato dalla dama, ha anche ammesso di non riuscire a trovare un punto di incontro con il carattere forte e deciso di Roberta e per questo ha preferito chiudere la conoscenza con lei e dedicarsi a quella di altre dame. Attraverso le pagine del settimanale Uomini e donne Magazine, Michele ha voluto fare un bilancio dei primi mesi trascorsi all’interno dello studio e spiegare come andrebbe vissuta una relazione dal suo punto di vista: Bisognerebbe vivere le cose con un po’ più di ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 novembre 2020) Sembrerebbe essersi definitivamente conclusa la travagliata storia che ha coinvolto per diverse settimane i due protagonisti del Trono Over di Uomini eDi, infatti, sebbene abbia dichiarato di essere ancora affascinato dalla dama, ha anche ammesso di non riuscire a trovare un punto di incontro con il carattere forte e deciso die per questo ha preferito chiudere la conoscenza con lei e dedicarsi a quella di altre dame. Attraverso le pagine del settimanale Uomini eMagazine,ha voluto fare un bilancio dei primi mesi trascorsi all’interno dello studio e spiegare come andrebbe vissuta una relazione dal suo punto di vista: Bisognerebbe vivere le cose con un po’ più di ...

IsaeChia : ‘#Tronoover’, #MicheleDentice confessa: “Il mio scopo non è far innamorare le donne ma...”. Poi svela cosa pensa da… - Matdz : @Para_cetamolo @Stefano_Fra @Elisabetta_90 Sì ma solo quando litigano quelli del trono over. Gli altri sono troppo cringe ?? - Super3mp : RT @willy_signori: Prima eravamo uomini e donne trono over, quest’anno trono giovani. - _Introducing_me : Di solito il trono over è meglio di quello giovani ?? - willy_signori : Prima eravamo uomini e donne trono over, quest’anno trono giovani. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Il Trono di Spade - Speciale Serie TV GameSurf