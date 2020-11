Traffico Roma del 22-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) Luceverdeuna sera dalla redazionecomplessivamente scorrevole leggermente più sostenuto a causa dei rientri in città di quanti hanno trascorso il fine settimana fuori porta nessuna segnalazione sul raccordo mentre Ci sono code a tratti sulla Cassia tra Cesano e Formello naturalmente versoproseguono i lavori sulla Salaria lavori che comportano la chiusura e la deviazione per ilnelle due direzioni di marcia sulla cavalcavia della motorizzazione civile frequente la formazione di code In entrambe le direzioni ci sono disagi al momento sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita Verano Porta Maggiore e bene ci sono incolonnamenti in direzione di San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente sulla via del mare all’altezza del raccordo con Code in ...