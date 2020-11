Tra deroghe e paletti ecco come sarà il Natale. Il Governo al lavoro su un nuovo Dpcm. Zampa: “Non possiamo immaginare una terza ondata” (Di domenica 22 novembre 2020) Il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, il Governo fisserà nuove disposizioni anti-Covid valide anche per il periodo delle feste natalizie. sarà certamente un Natale diverso ma se i dati epidemiologi lo permetteranno, sarà possibile spostarsi tra le regioni, mentre è scontato che non ci saranno deroghe per feste e ritrovi in piazza a Capodanno. Un’indicazione chiara già arrivata nei giorni scorsi dallo stesso presidente del Consiglio: “Dobbiamo prepararci ad un Natale più sobrio; veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili”. sarà consentito lo shopping per gli acquisti di Natale, con i negozi che potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia per evitare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimofirmato dal premier Giuseppe Conte, ilfisserà nuove disposizioni anti-Covid valide anche per il periodo delle feste natalizie.certamente undiverso ma se i dati epidemiologi lo permetteranno,possibile spostarsi tra le regioni, mentre è scontato che non ci sarannoper feste e ritrovi in piazza a Capodanno. Un’indicazione chiara già arrivata nei giorni scorsi dallo stesso presidente del Consiglio: “Dobbiamo prepararci ad unpiù sobrio; veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili”.consentito lo shopping per gli acquisti di, con i negozi che potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia per evitare ...

Intanto il ministro Speranza annuncia una campagna di vaccinazione 'senza precedenti' da fine gennaio Rallenta l’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia, risp ...

Il primo Natale nell’epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) e saranno fissate le nuove disposizioni anti-virus vali ...

Intanto il ministro Speranza annuncia una campagna di vaccinazione 'senza precedenti' da fine gennaio Rallenta l'aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia, risp ...