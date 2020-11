Torino | la nota sulle condizioni di Belotti

(Di domenica 22 novembre 2020) Con unapubblicata sui propri social, ilha dato aggiornamentidi Andrea, sostituito all’ultimo secondo da Simone Zaza nella formazione di partenza contro l’Inter. Il Gallo andrà comunque in panchina. Durante il riscaldamento @galloha avvertito una noia muscolare ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi Contrariamente a quanto annunciato nelle formazioni ufficiali, nell’undici iniziale ci sarà @SimoneZaza mentre #andrà in panchina#Inter#SFT pic.twitter.com/iuiiBvZxcP —Football Club (@FC 1906) November 22, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

