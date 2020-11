Torino, infortunio Belotti: le condizioni dell’attaccante granata (Di domenica 22 novembre 2020) Il Torino ha reso note le condizioni di Andrea Belotti: l’attaccante non è sceso in campo nel corso della gara contro l’Inter. Ecco perchè Il Torino ha reso note le condizioni di Andrea Belotti che non è sceso in campo nella gara contro l’Inter. Ecco svelato il motivo. «Nel riscaldamento prepartita di oggi Andrea Belotti ha avvertito dolori al ginocchio destro, che già lo aveva condizionato nelle scorse settimane. L’attaccante è rientrato anzitempo negli spogliatoi ed è rimasto per tutta la partita in panchina». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Ilha reso note ledi Andrea: l’attaccante non è sceso in campo nel corso della gara contro l’Inter. Ecco perchè Ilha reso note ledi Andreache non è sceso in campo nella gara contro l’Inter. Ecco svelato il motivo. «Nel riscaldamento prepartita di oggi Andreaha avvertito dolori al ginocchio destro, che già lo aveva condizionato nelle scorse settimane. L’attaccante è rientrato anzitempo negli spogliatoi ed è rimasto per tutta la partita in panchina». Leggi su Calcionews24.com

