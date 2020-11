Tiburtina | organizza Covid Festival nel bar con tanto di locandine nel quartiere | titolare nei guai

(Di domenica 22 novembre 2020) Avevato un '' a Roma pubblicizzandolo tramiteaffisse nelle strade del: appuntamento sabato pomeriggio dopo le 18 in un bar in zonama all'orario ...

AGI - Un egiziano di 50 anni, titolare di un bar in zona Tiburtina a Roma, è stato sanzionato dalla Polizia Locale per aver organizzato ieri pomeriggio un "Covid Festival" pubblicizzando l'evento con ...Nessuna indicazione per il distanziamento e nemmeno il gel detergente all’ingresso per le mani. Raggi: «#NonAbbassiamoLaGuardia» ...