Thiem-Medvedev: “la coppa dei due maghi” (Di domenica 22 novembre 2020) Thiem-Medvedev eccoci pronti a gustarci la finale. Se fosse un film potremmo intitolarlo allo stile di un Harry Potter, “Thiem-Medvedev: la coppa dei due maghi”. Visti i match che hanno vinto non potremmo certo considerarli diversamente. Thiem conduce e vince una battaglia epica contro Novak. Mentre il russo, subendo un match-point, recupera su Nadal e lo schianta al terzo. Thiem-Madvedev: a chi il calice di fuoco? Lo ripeto da giorni, su Dominic ci metterei dei soldi. Lo vedo solido come la roccia in questo momento. Di tutto il Circus ATP mi sembra fisicamente e psicologicamente avanti. Lo abbiamo visto conquistare passi verso la riga di fondo, spostando Nole da una parte all’altra. Vero che è stata una lotta meravigliosa, ma proprio perché ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020)eccoci pronti a gustarci la finale. Se fosse un film potremmo intitolarlo allo stile di un Harry Potter, “: ladei due. Visti i match che hanno vinto non potremmo certo considerarli diversamente.conduce e vince una battaglia epica contro Novak. Mentre il russo, subendo un match-point, recupera su Nadal e lo schianta al terzo.-Madvedev: a chi il calice di fuoco? Lo ripeto da giorni, su Dominic ci metterei dei soldi. Lo vedo solido come la roccia in questo momento. Di tutto il Circus ATP mi sembra fisicamente e psicologicamente avanti. Lo abbiamo visto conquistare passi verso la riga di fondo, spostando Nole da una parte all’altra. Vero che è stata una lotta meravigliosa, ma proprio perché ...

