«The Prom»: un libro anticipa il film evento di Netflix (Di domenica 22 novembre 2020) Prima, c’è stato un musical. Poi, la promessa di un adattamento cinematografico. Infine, un libro. The Prom, la cui versione televisiva, l’11 dicembre prossimo, farà il proprio debutto su Netflix con un cast tra i più blasonati che la piattaforma abbia mai messo insieme, ha avuto un successo tale da richiamare l’attenzione di un mondo composito. Ryan Murphy, del musical di Broadway, ha voluto fare un film. Saundra Mitchell un libro. La scrittrice americana, che negli anni ha dato alle stampe oltre venti libri per ragazzi, ha chiesto a Matthew Sklar e Chad Beguelin, drammaturgi pluripremiati (anche) per il lavoro fatto a Broadway con la versione teatrale di The Prom, di aiutarla a trasformare la pièce in un romanzo. Uno di quelli che possano essere letti da un pubblico giovane e rappresentare una tappa, necessaria e insieme attuale, della propria formazione. Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) Prima, c’è stato un musical. Poi, la promessa di un adattamento cinematografico. Infine, un libro. The Prom, la cui versione televisiva, l’11 dicembre prossimo, farà il proprio debutto su Netflix con un cast tra i più blasonati che la piattaforma abbia mai messo insieme, ha avuto un successo tale da richiamare l’attenzione di un mondo composito. Ryan Murphy, del musical di Broadway, ha voluto fare un film. Saundra Mitchell un libro. La scrittrice americana, che negli anni ha dato alle stampe oltre venti libri per ragazzi, ha chiesto a Matthew Sklar e Chad Beguelin, drammaturgi pluripremiati (anche) per il lavoro fatto a Broadway con la versione teatrale di The Prom, di aiutarla a trasformare la pièce in un romanzo. Uno di quelli che possano essere letti da un pubblico giovane e rappresentare una tappa, necessaria e insieme attuale, della propria formazione.

