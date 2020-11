Testami presenta il tampone fai da te made in Campania

Ultime Notizie dalla rete : Testami presenta

Il Denaro

Dopo quello presentato in Veneto dal governatore Zaia, anche in Campania viene approntato un tampone "fai da te" realizzato dalla startup campana del settore Health Tech "Testami" insieme con Biogem, ...Dopo quello presentato in Veneto dal governatore Zaia, anche in Campania viene approntato un tampone “fai da te” realizzato dalla startup campana del settore health tech Testami insieme con Biogem, il ...