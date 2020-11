Terza ondata di Covid-19 arriverà in Italia: ecco quando (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino non salverà l’Italia dalla Terza ondata di Covid-19. Probabilmente neanche dalla quarta. Nel 2021 sarà necessario continuare a convivere con il virus. L’Italia non ha ancora raggiunto il picco della seconda ondata di Covid-19, ma gli esperti sanno già che presto il Paese dovrà affrontare la Terza. Non è da escludere neanche che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino non salverà l’dalladi-19. Probabilmente neanche dalla quarta. Nel 2021 sarà necessario continuare a convivere con il virus. L’non ha ancora raggiunto il picco della secondadi-19, ma gli esperti sanno già che presto il Paese dovrà affrontare la. Non è da escludere neanche che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

