Terza ondata Covid, ecco che cosa ha detto l'OMS alla Svizzera (Di domenica 22 novembre 2020) I primi paesi dove scientificamente si parlò di una Terza ondata Covid furono gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra. Negli Usa, abbiamo visto come ad ottobre e novembre, erano stati realizzati dei grafici che tenevano conto dei comportamenti a rischio in un momento dove produttività ed esigenze fondamentali, come l'andare a scuola, muove le persone, le mettono a contatto tra strade, mezzi di trasporto e servizi pubblici. L'intervista a David Nabarro OMS in Svizzera A parlare ufficialmente di una Terza ondata Covid, non nell'anno in corso, ma nel 2021 è David Nabarro per l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. L'inviato speciale è stato intervistato dai quotidiani svizzeri e ha "sgridato" il paese elvetico per le troppe aperture, ...

