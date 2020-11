Terremoto Irpinia: per la ricostruzione stanziati, in 40 anni, 50.000 miliardi di lire (Di domenica 22 novembre 2020) L'opera di recupero del patrimonio edilizio, sia pure tra ritardi e lentezze e con tempi diversi da provincia a provincia, è stata quasi ultimata sia in Campania, sia in Basilicata Leggi su firenzepost (Di domenica 22 novembre 2020) L'opera di recupero del patrimonio edilizio, sia pure tra ritardi e lentezze e con tempi diversi da provincia a provincia, è stata quasi ultimata sia in Campania, sia in Basilicata

