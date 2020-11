Tennis: Thiem ko, Medvedev vince le Atp Finals (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - Il russo Daniil Medvedev ha vinto le Atp Finals a Londra battendo in finale l'austriaco Dominic Thiem col punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Il 24enne Medvedev, n.4 al mondo, non ha perso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - Il russo Daniilha vinto le Atpa Londra battendo in finale l'austriaco Dominiccol punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Il 24enne, n.4 al mondo, non ha perso ...

