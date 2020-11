Tennis, Pietrangeli difende Sinner: “Residenza a Montecarlo? Non ha violato la legge” (Di domenica 22 novembre 2020) “Jannik Sinner ha violato qualche legge prendendo la residenza a Montecarlo? Non mi risulta. Se io voglio vivere a Canicattì o in Finlandia sono affari miei, purché rispetti le regole. E poi se le tasse italiane fossero eque in rapporto ai servizi che i cittadini ricevono in cambio nessuno sentirebbe il bisogno di andare all’estero“. Queste le parole di Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi Tennisti italiani di sempre, che difende a spada tratta Jannik Sinner, fresco vincitore del suo primo torneo Atp, in merito alla scelta del 19enne altoatesino di trasferirsi nel Principato di Monaco. “La verità e che l’Italia è una nazione di invidiosi” prosegue Pietrangeli, “io ho la residenza a Montecarlo da decenni e posso assicurare che ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Jannikhaqualche legge prendendo la residenza a? Non mi risulta. Se io voglio vivere a Canicattì o in Finlandia sono affari miei, purché rispetti le regole. E poi se le tasse italiane fossero eque in rapporto ai servizi che i cittadini ricevono in cambio nessuno sentirebbe il bisogno di andare all’estero“. Queste le parole di Nicola, uno dei più granditi italiani di sempre, chea spada tratta Jannik, fresco vincitore del suo primo torneo Atp, in merito alla scelta del 19enne altoatesino di trasferirsi nel Principato di Monaco. “La verità e che l’Italia è una nazione di invidiosi” prosegue, “io ho la residenza ada decenni e posso assicurare che ...

sportface2016 : #Tennis Nicola #Pietrangeli difende Jannik #Sinner, che ha portato la residenza a Montecarlo - lucy_esposito : RT @Radio4JOB: 1976 I quattro moschettieri del tennis Italiano scesero in campo a Santiago in segno di sfida con la maglietta rossa. 4 - 1… - adelestancati : RT @Radio4JOB: 1976 I quattro moschettieri del tennis Italiano scesero in campo a Santiago in segno di sfida con la maglietta rossa. 4 - 1… - CasaLettori : RT @Radio4JOB: 1976 I quattro moschettieri del tennis Italiano scesero in campo a Santiago in segno di sfida con la maglietta rossa. 4 - 1… - Radio4JOB : 1976 I quattro moschettieri del tennis Italiano scesero in campo a Santiago in segno di sfida con la maglietta ross… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Pietrangeli Tennis, Pietrangeli difende Sinner: “Residenza a Montecarlo? Non ha violato la legge”

“La verità e che l’Italia è una nazione di invidiosi” prosegue Pietrangeli, “io ho la residenza a Montecarlo da decenni e posso assicurare che qui le tasse si pagano e sono pure alte. Poi, però, ...

Dalla sfida tricolore Pietrangeli-Panatta a Jannik Sinner

Cinquant’anni fa, il 27 settembre 1970, a Bologna, si materializzava uno di quegli eventi epocali destinati a rappresentare una tappa fondamentale nelle vicende sportive di un paese. Stiamo parlando d ...

“La verità e che l’Italia è una nazione di invidiosi” prosegue Pietrangeli, “io ho la residenza a Montecarlo da decenni e posso assicurare che qui le tasse si pagano e sono pure alte. Poi, però, ...Cinquant’anni fa, il 27 settembre 1970, a Bologna, si materializzava uno di quegli eventi epocali destinati a rappresentare una tappa fondamentale nelle vicende sportive di un paese. Stiamo parlando d ...