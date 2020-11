Tennis, Nicola Pietrangeli difende Jannik Sinner: “Residenza a Montecarlo? Non ha violato la legge. L’Italia è un Paese di invidiosi” (Di domenica 22 novembre 2020) “Trovo amaro che, nel momento in cui ci sono compatrioti che muoiono nel bagno di un ospedale, altri italiani si chiamino fuori dalla comunità, dicendoci in sostanza: arrangiatevi, io sto nel Principato di Monaco (non prendiamoci in giro: il fatto che siano già lì non è una giustificazione, anzi). Certo, Sinner è un ragazzo di diciannove anni, giustamente concentrato sullo sport. Certo, Sinner è un ragazzo di diciannove anni, giustamente concentrato sullo sport. È evidente che dietro c’è una macchina, c’è un sistema che mette i campioni al riparo dal Fisco. Ma è un sistema che non ha capito cosa sia un campione. Un campione non è solo uno che vince e fa soldi, spesso succhiati da altri; è una persona che racconta una storia. Può essere la storia del figlio di una favela brasiliana o di una villa miseria argentina che diventa campione del mondo di ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) “Trovo amaro che, nel momento in cui ci sono compatrioti che muoiono nel bagno di un ospedale, altri italiani si chiamino fuori dalla comunità, dicendoci in sostanza: arrangiatevi, io sto nel Principato di Monaco (non prendiamoci in giro: il fatto che siano già lì non è una giustificazione, anzi). Certo,è un ragazzo di diciannove anni, giustamente concentrato sullo sport. Certo,è un ragazzo di diciannove anni, giustamente concentrato sullo sport. È evidente che dietro c’è una macchina, c’è un sistema che mette i campioni al riparo dal Fisco. Ma è un sistema che non ha capito cosa sia un campione. Un campione non è solo uno che vince e fa soldi, spesso succhiati da altri; è una persona che racconta una storia. Può essere la storia del figlio di una favela brasiliana o di una villa miseria argentina che diventa campione del mondo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Nicola Tennis, Pietrangeli difende Sinner: "Residenza a Montecarlo? Non ha violato la legge" Sportface.it Il ragazzo dalla racchetta d'oro: Jannik Sinner

l'astro nascente di un tennis, quello italiano, che in questi anni sembra avere racchette e numeri per rinverdire i fasti prima vissuti, negli anni 50 e 60, con Nicola Pietrangeli, e poi negli anni ...

l'astro nascente di un tennis, quello italiano, che in questi anni sembra avere racchette e numeri per rinverdire i fasti prima vissuti, negli anni 50 e 60, con Nicola Pietrangeli, e poi negli anni ...