Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: MAJA si innamora di FLORIAN! Nuovi protagonisti? (Di domenica 22 novembre 2020) Se in Italia è appena iniziata la seconda (e lunghissima) parte della sedicesima stagione di Tempesta d'amore, in Germania sta già per iniziare l'annata numero diciassette! Nelle puntate attualmente in onda oltralpe sono infatti già arrivati i personaggi chiave della prossima stagione, tra cui spiccano due forti indiziati per il ruolo di Nuovi protagonisti… Ecco di chi si tratta! Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di domenica 29 novembre 2020 Tempesta d'amore, anticipazioni puntate tedesche: MAJA e Florian arrivano al Fürstenhof Selina e MAJA, Tempesta d'amore © ARD/Christof ArnoldCome da tradizione, il finale della sedicesima stagione di Sturm der Liebe ...

