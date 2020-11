Tecnoregimi Cina | ma non solo L’opinione di Mayer

Leggi su formiche

(Di domenica 22 novembre 2020) Ungheria e Italia sono i Paesi dell’Unione europea e della Nato che hanno maggiormente aperto le porte alla Via digitale della seta. Nessuno ne parla (neppure Giorgia Meloni), ma Viktor Orbán ha da tempo trovato una solida sponda politico-diplomatica a Pechino per rafforzare la strategia di sovranismo autoritario che sta allontanando l’Ungheria dai “fondamentali” dello Stato di diritto. Da alcuni mesi Orban (che, per inciso, ha iniziato la sua carriera a Oxford come uno dei giovani talenti di George Soros) sta bloccando il varo del Recovery Fund pilastro fondamentale per il futuro dell’Europa e per la rinascita dell’Italia nella post-pandemia. Contemporaneamente Orbán è diventato paladino e “portavoce” (nel significato che il Movimento 5 stelle attribuisce a questo termine) delle imprese cinesi che producono e gestiscono la banda ultralarga mobile (il celebre 5G). L’80% dei cittadini ...