Technogym dona una palestra per diabetici alla Fondazione Universitaria Foro Italico di Roma

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Che lo sport sia un toccasana per la salute è cosa risaputa. Meno noto è l’impegno spesso profuso anche al di fuori degli ambiti prettamente sportivi per affiancare nella lotta contro determinate malattie i professionisti che si occupano di ricerca, cura e prevezione. È il caso di Technogym, che in occasione della Giornata del Diabete (14 novembre) ha organizzato una sfida a scopo benefico: donare una palestra ad un centro impegnato nella cura e nella prevenzione del diabete.