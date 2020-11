Technogym Bike Challenge | nella la sfida tra GQ e Vanity Fair vincono sport e salute

Leggi su gqitalia

(Di domenica 22 novembre 2020) Alla fine la squadra di GQ ha avuto la meglio sugli amici di. Si è conclusa con la vittoria del magazine maschile di Condé Nast il duello a colpi di pedalate incominciato il 7 novembre in occasione della «Let's Move Week»: per un'intera settimana i componenti delle due formazioni, capitanati dal direttore di GQ Giovanni Audiffredi e dal direttore diSimone Marchetti, si sono date appuntamento sui social a bordo delle loro, per mettersi alla prova in una classe messa a punto per l'occasione da Virgin Active. E così il 14 novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale del diabete, è arrivato il tanto atteso verdetto: vince la squadra di GQ, composta da Elisabetta Canalis, Giuseppe Fiorello, Martina Colombari, la campionessa olimpica di ...