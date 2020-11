Streaming Hesgoal Fiorentina – Benevento Gratis dove vedere Diretta Live Tv No Rojadirecta ore 12 | 30

Leggi su aciclico

(Di domenica 22 novembre 2020) L’ultima volta è stata il 26 giugno 2019. Cesare Prandelli era sull’altra panchina, quella del Genoa. Finì 0-0, un risultato che consentì alla due formazioni restare in Serie A. In tribuna d’onore c’era Joe Barone. Se lafosse scivolata in B chissà se Rocco Commisso avrebbe ugualmente acquistato il club. Oggi Cesare si riprende la sua panchina. «Più di una volta in sogno mi sono visto con il fischietto viola al collo mentre allenavo la squadra. E speravo che questo sogno prima o poi si realizzasse. Come sarà la mia? Dico solo che non ci saranno grandi rivoluzioni, per il momento. Ho parlato con Ribery. Lui vuole vincere sempre anche nelle partitelle in famiglia, è straordinario. Durante la partita a volte vorrei vederlo più vicino alla porta avversaria a fare quello che gli riesce in maniera fantastica e cioè servire l’ultimo ...