Storia di Conza della Campania | il borgo distrutto da tre terremoti 

Conza dellaè unnuovo: strade larghe, edifici bassi, case distanti. Tutto ha meno di 40 anni, ma se si prende la strada per la collina, c'è un gruppo di case, dove ciò che è ancora in piedi è fermo alle 19,35 del 23 novembre 1980. Le stanze della memoria Sono state rimosse le macerie, ma nelle stanze abbandonate in fretta ci sono ancora le tavole apparecchiate per la cena, le camere da letto con le coperte pronte, cornici che racchiudevano sorrisi di famiglie che qualche minuto dopo non si sarebbero più ritrovate. E c'è poi ladell'antica Compsa. Perché quell'insediamento romano che prima del terremoto si cercava di portare alla luce tra fatica e risorse che mancavano, poi, con gli scavi per liberare le stradine, le gradinate dalle case sbriciolate, è venuto fuori prepotentemente. Il parco archeologico ...