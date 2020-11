Stefano Domenicali, il gentiluomo della F1 a capo del Circus (Di domenica 22 novembre 2020) L’uomo che da gennaio 2021 muoverà i fili del Circus è uno dei cervelli più raffinati che la Formula 1 ha prodotto negli ultimi vent’anni, un imolese di 55 anni, di modi eleganti e sorriso cordiale, sposato con Silvia Colombo, due figli, Martino e Viola, laureato in Economia, amante dei motori fin da ragazzino quando spiava i gran premi di Imola da dietro la rete di recinzione, uno che ha cominciato portando il box-lunch ai commissari lungo la pista ed è diventato commendatore della Repubblica e Ufficiale d’Ordine della Repubblica italiana. Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) L’uomo che da gennaio 2021 muoverà i fili del Circus è uno dei cervelli più raffinati che la Formula 1 ha prodotto negli ultimi vent’anni, un imolese di 55 anni, di modi eleganti e sorriso cordiale, sposato con Silvia Colombo, due figli, Martino e Viola, laureato in Economia, amante dei motori fin da ragazzino quando spiava i gran premi di Imola da dietro la rete di recinzione, uno che ha cominciato portando il box-lunch ai commissari lungo la pista ed è diventato commendatore della Repubblica e Ufficiale d’Ordine della Repubblica italiana.

lorenzodallari : Martedì alle 21 riprendiamo a parlare di Sport & Turismo con @claudiofantinii @stefano_domenicali @lorenzabo… - ugualeuguale : @_antoniofedele_ La f1 é finita. Speriamo che stefano domenicali faccia qualcosa. - arrosT_Ticino : 24???? YOU ABSOLUTE MADMAN NON VEDO L'ORA CHE TE NE VADA A FANCULO COSÌ STEFANO DOMENICALI PUÒ INIZIARE A LAVORARE - juvecrazia : Stefano Domenicali se fai una roba del genere vengo a cercarti - Greg_Speicher : Penso che Stefano Domenicali sarà un CEO forte per $FWONK. Si spera che possa creare molto valore. In bocca al lupo! -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Domenicali F1 | Stefano Domenicali in esclusiva per la Rai: “Importante che la Ferrari torni competitiva” F1inGenerale I Teatri di Grosseto presentano 'Il bar sotto il mare' con Fabio Cicaloni

Domenica 22 novembre in streaming il primo appuntamento con la compagnia “I Teatranti" Grosseto: Si alza il sipario sul calendario degli spettacoli teatrali del Comune di Grosseto. Il debutto della ra ...

Il team di Milano-Cortina 2026 a Livigno fino a domenica 29 novembre

Allenamento a Livigno per i team che compongono il gruppo di Milano-Cortina 2026. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato da sabato 21 a domenica 29 novembre la parte comprendente Caterina Ganz, ...

Domenica 22 novembre in streaming il primo appuntamento con la compagnia “I Teatranti" Grosseto: Si alza il sipario sul calendario degli spettacoli teatrali del Comune di Grosseto. Il debutto della ra ...Allenamento a Livigno per i team che compongono il gruppo di Milano-Cortina 2026. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato da sabato 21 a domenica 29 novembre la parte comprendente Caterina Ganz, ...