Sport Invernali oggi, programma 22 novembre: orari, tv, streaming (Di domenica 22 novembre 2020) oggi domenica 22 novembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli Sport Invernali, finalmente inizia a tutti gli effetti e in maniera massiccia la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista a Levi con un secondo slalom femminile dopo quello disputato ieri, la Coppa del Mondo di bob offrirà una nuova gara di bob a 2 maschile sul budello di Sigulda. Spazio anche alla Coppa del Mondo di salto con gli sci sul trampolino di Wisla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli Sport Invernali in programma oggi domenica 22 novembre. Garantita ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)domenica 22ci aspetta una ricca giornata riservata agli, finalmente inizia a tutti gli effetti e in maniera massiccia la stagione riservata alle specialità su neve e su ghiaccio. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista a Levi con un secondo slalom femminile dopo quello disputato ieri, la Coppa del Mondo di bob offrirà una nuova gara di bob a 2 maschile sul budello di Sigulda. Spazio anche alla Coppa del Mondo di salto con gli sci sul trampolino di Wisla. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv edelle gare degliindomenica 22. Garantita ...

Oggi domenica 22 novembre ci aspetta una ricca giornata riservata agli sport invernali, finalmente inizia a tutti gli effetti e in maniera massiccia la stagione riservata alle specialità su neve e su ...