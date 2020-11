Spezia-Atalanta | Gasperini dopo il pareggio | “Molti affaticati per la Nazionale Formazione migliore possibile in questo momento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) “Partita difficile perché abbiamo incontrato una squadra che ha entusiasmo e grande condizione. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei miei. Non era facile radunarsi alla vigilia di questa sfidale Nazionali ma abbiamo fatto le cose giuste. Non abbiamo vinto perché non abbiamo concretizzato le occasioni”. Così Gian Piero, allenatore dell’ilper 0-0 contro lo. “Il risultato dell’andata contro il Liverpool è stato molto pesante ma adesso si riparte da 0-0. Se riuscissimo a fare risultato in casa loro avremmo una grande spinta ma la corsa per superare il girone di Champions è ancora tutta aperta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.